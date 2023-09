Com emoção, a Serc/UCDB avança para as quartas de finais da Liga Feminina de Futsal

A Serc/ UCDB (Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão) conseguiu a classificação para as quartas de finais da Liga Feminina de Futsal (LFF). A equipe sul-mato-grossense venceu a APCEF (DF), por 3 a 2, no último sábado (16), no ginásio Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande.

Com a vitória em casa e de outros resultados da chave, como o empate entre Leoas da Serra (SC) 2×2 Unidep/Pato Branco (PR), a Serc/ UCDB avança ao mata-mata da competição. O resultado foi bastante comemorado pelos torcedores presentes no ginásio e pelos atletas no vestiário, com as meninas chorando pelo feito inédito ao Estado.

Agora, a equipe sul-mato-grossense aguarda a definição dos classificados para a próxima fase da competição.

Acompanhe a tabela final, na fase de grupos abaixo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.