Comercial bate a Portuguesa e começa o Estadual Feminino com vitória

O Comercial Esporte Clube começou o Campeonato Estadual Feminino com vitória diante da Portuguesa pelo placar de 3 a 0. A partida aconteceu no sábado (16) no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande. Os gols do jogo foram marcados por Maria, Aryele e Rose.

A outra partida marcada seria entre Corumbaense e Seinter, no Estádio Arthur Marinho. Por conta das fortes chuvas que caíram na cidade na semana passada,o jogo foi adiado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), para uma nova data a ser definida.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.