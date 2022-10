Prefeitura retoma recapeamento no centro da Capital neste sábado

Com a trégua das chuvas, a Prefeitura Municipal retoma, neste sábado (8), as intervenções na área central, como parte do Programa Reviva Campo Grande. Amanhã, a Rua 13 de Maio, entre as ruas General Melo e Rua da Imprensa, ficará totalmente fechada para obras de remendos, reperfilamento e recapeamento.

O acesso à Santa Casa será pelo contrafluxo na Rua 13 de Maio, entre a Avenida Mato Grosso e a Rua General Melo. A previsão de liberação do trecho é para a próxima quarta-feira, dia 12 de Outubro. O recapeamento dos 28km de vias, sendo 21km de ruas do microcentro e 7km da Rui Barbosa, Corredor de Transporte, está chegando ao fim, com mais de 90% concluídos.

Além deste serviço, a região está recebendo mobiliário urbano, iluminação em led, padronização de calçadas, paisagismo, acessibilidade universal, drenagem, promovendo mais qualidade de vida para toda a população.

Com informações da assessoria