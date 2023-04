Com ala de MS, Brasil se prepara para clássico do futsal

A seleção brasileira de futsal está na Europa, onde se prepara para dois amistosos contra a Espanha. Entre os 14 convocados pelo técnico Marquinhos Xavier, está o sul- -mato-grossense Marcênio. Considerado o maior clássico entre seleções da modalidade, os jogos vão acontecer no domingo (16), às 15h (de MS) e na segunda-feira (17), às 14h, em Zaragoza (ESP).

Marcênio, 35 anos, tem sido presença constante nas convocações. O ala do Barcelona-ESP foi um dos sete nomes chamados para a posição.

A seleção brasileira foi convocada no último dia 22, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), para os dois amistosos contra a Espanha.

Nesta semana, os treinamentos acontecem em dois períodos, na cidade de Londres-ING.

Ontem, seria realizado um jogo treino com uma equipe local. A viagem para Madrid está marcada para esta quinta-feira (13). Na capital da Espanha está programado um treinamento antes do embarque para Zaragoza.

Espanha

A equipe anfitriã também já iniciou os trabalhos de preparação para os amistosos contra o Brasil. Depois de chegarem ao Ciudad del Fútbol, os jogadores realizaram o primeiro treino com a novidade de Pablo Ordóñez, que enfrenta sua primeira convocação com a equipe principal.

Nem Dídac Plana nem César Velasco, que também enfrenta sua primeira participação como internacional, não compareceram à sessão por precaução, devido a vários inconvenientes. O técnico Fede Vidal deu especial ênfase ao aspecto tático, com o objetivo de reforçar os conceitos trabalhados nas concentrações anteriores e incorporar os estreantes à dinâmica.

A Espanha trabalhará em Las Rozas até esta quinta- -feira. Amanhã, o elenco viaja até Zaragoza.

