Policiais encontram quase 500 quilos de cocaína em carga de óleo de soja

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Bataguassu, a 313 quilômetros de Campo Grande, apreenderam quase 500 quilos de cocaína, sendo transportados e um caminhão carregado com óleo de soja, na BR-267. Aos policiais, o condutor do veículo relatou que a mercadoria seria entregue em São Paulo (SP).

A apreensão aconteceu no km 30, quando policiais rodoviários federais deram sinal de parada ao condutor de um caminhão Iveco Stralis, sendo obedecido pelo motorista. Ao parar o veículo no acostamento, os policiais realizaram uma fiscalização no interior da carreta e encontraram 15 caixas carregados com óleo de soja, com 486 quilos e cocaína sendo transportados em meio da mercadoria.

Questionados, o motorista negou sobre a existência dos entorpecentes e disse ter carregado o veículo com óleo de soja em Primavera do Leste (MT) e iria para São Paulo (SP).

O motorista foi encaminhado para a Polícia Civil, juntamente com os entorpecentes e o veículo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.