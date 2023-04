Mulher é presa em flagrante suspeita de matar marido a facadas em MS

Vanessa Alves da Rocha, de, 32 anos, foi presa em flagrante, ontem (12), suspeita de matar a facadas, o marido Valdenir Souza dos Santos, de 33 anos, no município de Taquarussu, a 330 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu na madrugada de ontem (12).

Conforme informações apuradas pelo Jornal da Nova, a mulher tentou ludibriar as investigações. Após cometer o crime, acionou o socorro, afirmando que o marido estava em um bar e teria chegado em casa ferido. No relato de Vanessa ao Corpo de Bombeiros, Valdenir teria chegado no imóvel e deitado na cama, onde foi encontrado morto.

A Polícia Civil, juntamente com a perícia técnica, foi até o imóvel, onde foi constatado que a versão de Vanessa era mentirosa e que o casal, estavam juntos no momento do crime. No imóvel, foram encontrados diversos vestígios pela casa, como marcas de sangue pelo chão e nas roupas.

Durante o trabalho da Polícia Civil, foi encontrada na pia da cozinha, uma faca suja de sangue, possivelmente utilizada no crime e apreendida para investigações.

Diante das evidências colhidas no local, Vanessa acabou confessando o crime, mas não respondeu aos policiais sobre as motivações de esfaquear o próprio marido.

Vanessa foi encaminhada em flagrante para a delegacia de Polícia Civil. O caso será investigado pela delegacia local.

