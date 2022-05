Parceria garante chegada da TV Brasil em Campo Grande no canal 4.1

A programação da TV Brasil chega a mais a Campo Grande, Capital de Mato Grosso do Sul, a partir da próxima segunda-feira (9). Produções de excelência e atrações de qualidade feitas por meios de comunicação pública poderão ser conferidas pela TV Educativa de Mato Grosso do Sul no canal 4.1.

O acordo entre a EBC (Empresa Brasil de Comunicação), que gere a TV Brasil, e a Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul) foi assinado ontem (3).

Não apenas a Capital será beneficiada pela novidade. Também foi anunciado que uma expansão de sinal está planejada e que será conduzida por ambas as empresas, o que permitirá que o sinal chegue a todos os 79 municípios do Mato Grosso do Sul, informou o gerente-executivo de Planejamento de Programação e Rede Nacional de Comunicação Pública da EBC, Vancarlos Alves.

“Estamos prontos para construir mais uma página dessa longa parceria, que já vem desde o nascimento da TVE MS (1984), e certamente alcançaremos ainda maior sucesso na nova etapa”. A RNCP já está presente em todas as regiões do país.

Outro benefício para a população é a ampliação do acesso às produções locais. O conteúdo regional produzido pela TV Educativa do MS fará parte da programação nacional. Matérias jornalísticas e sobre as belezas do estado serão veiculadas nos noticiários da TV Brasil.

(Com informações da Agência Brasil)