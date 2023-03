BBB 23: Domitila, Key Alves e Sarah Aline se enfrentam no Paredão

Mais um paredão foi formado no último domingo (5), no BBB (Big Brother Brasil) 2023 e dessa vez apenas com participantes do quarto Fundo do Mar. Domitila, Key Alves e Sarah Aline disputam nesta terça-feira (7) a chance de permanecer no reality.

A formação da berlinda começou com o líder Fred indicando Sarah Aline. Após a indicação, os brothers precisaram se dividir em dois grupos e eliminar alguém do próprio grupo. O anjo MC Guimê imunizou Bruna Griphao, então a atriz não poderia ser votada. No grupo azul ficou: Domitila, Bruna Griphao, Key Alves, Ricardo, Aline Wirley, MC Guimê. No grupo amarelo ficou: Cezar Black, Sarah Aline, Gabriel Santana, Cara de Sapato, Amanda, Marvvila e Larissa.

O grupo azul votou em Domitila e o grupo amarelo votou em Marvvila. Cezar pôde mandar alguém para o Paredão por conta do Big Fone de sábado (4) e ele colocou MC Guimê. A prova bate-volta foi acirrada e emocionante. MC Guimê e Marvvila se salvaram, da qual também participaram Key Alves e Domitila. Sendo assim, o Paredão terminou formado com Sarah Aline, Key Alves e Domitila.

Jogo da Discórdia

O jogo da discórdia de ontem (6), deixou os brothers com os nervos a flor da pele, e após a dinâmica houve briga generalizada, quando Cezar comentou sobre acordos entre participantes de grupos rivais. Segundo ele, Fred e Larissa já propuseram proteger Gabriel Santana.

“Semanas atrás, o Gabriel entrou no quarto e disse ‘hoje, o Fred e a Larissa vieram para mim, Marvvila e Sarah falar que gostavam muito da gente, que queriam jogar junto futuramente, se houvesse a possibilidade. Eles gostavam tanto da gente, porque queriam se proteger mutuamente’. Essa proteção foi vista várias vezes dentro da votação. A partir do momento que você protege algum dos três de alguma forma, eles querem proteger vocês também”, afirmou o baiano.

Larissa se irritou com o enfermeiro e gritou “a gente falou de se proteger?! Eu fiz do meu coração!”. A partir daí todos os participantes se meteram na confusão. Marvvila disse a Cezar que ela mesma se colocou no paredão (onde escapou na prova bate e volta), e o brother rebateu a chamando de “traíra”, momento em que Larissa volta a discutir com o enfermeiro.

Depois, todos começaram a gritar uns com os outros. Fred, que criou uma rivalidade com seu ex-aliado Ricardo, disparou. “Você é palestrinha, quer fazer média com todo mundo. Sua palavra não vale de nada!”.

Sarah Aline e Fred, que protagonizaram um dos maiores desentendimentos no jogo da discórdia, continuaram a briga dentro da casa. O influenciador indicou a psicóloga ao paredão com o argumento de proteger Marvvila, amiga dela. Ao ser escolhido como alvo durante a dinâmica, ele disse que Sarah estava desesperada e sendo maldosa.

Irritada, ela afirmou que é difícil ouvir que está indo para o paredão e ficar bem com a situação. Ainda disse para os participantes do Quarto Deserto que eles não estão a protegendo como pensam. “Não vem dizer que eu sou uma pessoa incrível, mas eu estou no paredão! Estou sim desesperada porque eu estou triste, estou decepcionada”.

Após discutir com Fred Desimpedidos em meio à treta generalizada na sala do BBB 23, Sarah Aline não segurou a emoção: a sister chorou no Quarto Fundo do Mar e foi consolada por Aline Wirley.

Sarah disse estar desesperada por não querer sair do programa e voltou a afirmar que não esperava a indicação de Fred ao oitavo Paredão. Ela falou que Fred não gosta dela e afirmou que está triste por não se sentir priorizada no jogo. A psicóloga ainda afirmou que, por ser negra, acaba priorizando outras pessoas, e não ela. O jornalista rebateu dizendo que a sister estava “militando”.

No Quarto Fundo do Mar, Sarah chorou no colo de Aline e disse que foi fácil para Fred a ferir. “É muito fácil me ferir e falar que eu não sou uma pessoa bondosa. Só porque eu estava com raiva, chateada, triste. Porque não sou uma pessoa maldosa”. Aline respondeu que acredita que a participante não é má e que compartilha os mesmos medos com a sister. Sarah ainda comentou que Fred a chamou de maldosa, mas que as amigas do brother também não tem boas atitudes. ” […] as amigas dele ficam o dia inteiro mandando todo mundo tomar no c*”, finalizou.

