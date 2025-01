Homem é encontrado desacordado após agredir esposa e atear fogo na própria casa, em Dourados

Na madrugada desta segunda-feira (27), um homem, de 28 anos, ateou fogo na própria casa, após agredir sua companheira e foi encontrado inconsciente pelo Corpo de Bombeiros. O caso ocorreu no Bairro Estrela Porã, em Dourados, cidade distante 230 km de Campo Grande.

Embriagado e com suspeitas de uso de entorpecentes, o homem foi até a residência onde mora com a esposa, de 30 anos, e a violentou, desferindo empurrões e golpes em sua cabeça. Irritado com a aparição dos policiais o autor se trancou na residência, cortou a mangueira do botijão de gás, ateou fogo e ameaçou os agentes.

Segundo informações policiais, após recuarem, o homem que não teve o nome divulgado, incendiou propositalmente alguns móveis. O corpo de Bombeiros precisou arrombar a porta do local para resgatar o autor, que foi encontrado sem consciência e encaminhado para a Upa (Unidade de Pronto Atendimento) com urgência. Posteriormente, precisou ser transferido até um hospital na Capital.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

O caso é investigado pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.