Corinthians vence o Palmeiras em clássico e se afasta da zona de rebaixamento

O Corinthians conquistou uma vitória crucial na noite desta segunda-feira (4), ao derrotar o Palmeiras por 2 a 0, em plena Neo Química Arena, em Itaquera, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez o Timão respirar mais aliviado na luta contra o rebaixamento, subindo para a 13ª posição com 38 pontos, enquanto o Palmeiras, com 61 pontos, viu suas chances de título ficarem mais distantes.

Empurrado pela sua torcida, o Corinthians foi eficiente nas finalizações, aproveitando os erros do Verdão, que, apesar de adotar uma postura ofensiva, não conseguiu converter as oportunidades criadas em gols. O goleiro Hugo Souza foi um dos destaques do Timão, com defesas importantes que impediram o Palmeiras de marcar.

A primeira grande chance da partida veio aos 40 minutos do primeiro tempo. Em uma falha defensiva de Caio Paulista, Matheuzinho aproveitou para roubar a bola e encontrou o argentino Garro, que bateu colocado, sem dar chances para o goleiro Weverton, abrindo o placar para o Corinthians.

Na segunda etapa, o Palmeiras manteve a pressão, buscando o empate, mas acabou sendo punido em um contra-ataque fatal. Aos 10 minutos, após cobrança de escanteio do Palmeiras, a defesa corintiana afastou, e Martínez rapidamente acionou Garro, que lançou Yuri Alberto. O atacante driblou Weverton e finalizou para o gol vazio, ampliando a vantagem e selando a vitória do Timão.

Impacto na Tabela

Com o resultado, o Corinthians deu um salto importante na tabela, se afastando da zona de rebaixamento e ganhando fôlego para as rodadas finais. Já o Palmeiras, que entrou em campo com chances de se aproximar do líder Botafogo, viu sua missão de conquistar o título do Brasileirão se complicar, ainda mais com a possibilidade de o time carioca aumentar sua vantagem na liderança caso vença o Vasco.

O Corinthians segue firme na tentativa de garantir sua permanência na Série A, enquanto o Palmeiras agora precisa torcer contra o Botafogo e recuperar rapidamente o foco para não deixar o título escapar nas últimas rodadas.

