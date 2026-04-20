‘Circuito Sesc de Corridas’ abre inscrições para etapa Horto Florestal

Corrida irá celebrar os 80 Anos do Sesc e promover a prática de atividades físicas e a solidariedade

A partir desta terça-feira (21), o Sesc MS abrirá as inscrições para o ‘Circuito Sesc de Corridas’, etapa Horto Florestal, que será realizado no dia 17 de maio, em Campo Grande. A largada será às 7h, em frente ao Senac Hub Academy.

As inscrições podem ser feitas no site https://www.kmaisclube.com.br/. Comerciários com a credencial do Sesc válida terão desconto de 10% na inscrição. Além da inscrição, os participantes devem levar no dia da entrega dos kits 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições sociais cadastradas no programa Sesc Mesa Brasil.

A etapa do Circuito Sesc de Corrida integra a programação da Semana S e faz parte das comemorações dos 80 anos do Sesc, com esporte, saúde e participação coletiva, e tem como objetivo incentivar a participação de corredores de todos os níveis, o evento contará com percursos acessíveis: caminhada de 3km e corrida de 5km.

Premiação

A corrida é aberta a todos os públicos e contará com premiações para os cinco primeiros colocados nas categorias masculino e feminino, tanto para o público geral quanto para os comerciários do Sesc. Além disso, haverá troféus para as categorias por faixa etária, abrangendo idades que vão até 70 anos e acima dessa faixa.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), presidida por José Roberto Tadros.

Serviço

Circuito Sesc de Corridas, etapa Horto Florestal;

Data da Corrida: 17/05;

Horário: 7h;

Local: Entorno do Horto Florestal – largada em frente ao Senac Hub Academy;

Percursos: Caminhada 3km e Corrida 5km;

Inscrições: A partir de 21 de abril no Kmais Clube;

Contato para Informações: WhatsApp (67) 98465-4030 ;

Entrega dos kits: a definir.