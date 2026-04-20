Ele não vem mais! Acrissul confirma que não haverá show de Thiaguinho após estragos da chuva

A Acrissul anunciou que encerrou todas as atividades da Expogrande 2026, após o temporal causar diversos danos no Parque de Exposição Laucídio Coelho, nesse domingo (19). Com isso, o show do Thiaguinho, que aconteceria hoje (20), véspera de feriado, também foi cancelado.

Ao Jornal O Estado, assessoria da Acrissul confirmou a informação, mas não soube dizer se a atração será remarcada e nem qual o procedimento sobre ingresso.

Ainda na noite de ontem, após a forte tempestade, uma nota foi publicada por meio das redes sociais, informando que a chuva obrigou o desligamento da energia elétrica do Parque Laucídio Coelho. “A Acrissul informa que o parque será fechado, e todas as atividades da Expogrande 2026 estão encerradas nesta data”.

A reportagem tentou contato com a assessoria do cantor Thiaguinho, bem como com a Dut’s Entretenimento, responsável pelos shows na Expogrande, no entanto, não obteve respostas até a publicação desta matéria.

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Com Amanda Ferreira

*Matéria atualizada às 12h17

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