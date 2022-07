Complete a carteirinha: vacinas contra Covid-19 e Influenza seguem disponíveis

Nesta quarta-feira (27), mais de 40 locais estão disponíveis durante todo o dia para a vacinação conta a Covid-19 e Influenza. As doses estão liberadas para crianças e adultos de acordo com o calendário estabelecido e o público alvo do momento.

A primeira dose da vacina está disponível para toda a população a partir dos três anos de idade que ainda não tenham sido vacinadas. É importante destacar que as crianças entre 3 a 5 anos devem ser vacinadas com o imunizante da Coronavac, liberado este mês para ser usado neste público.

Para quem concluiu o esquema vacinal primário há no mínimo quatro meses e possui 12 anos ou mais, pode receber o primeiro reforço, ou seja a terceira dose, com exceção de pessoas que tenha imunocomprometimento grave, para estes o intervalo é de 28 dias.

Já o segundo reforço pode ser aplicado na população que tomou a terceira dose há pelo menos quatro meses e faça parte de um dos seguintes grupos: pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com 35 anos ou mais.

As doses estão disponíveis nas unidades de saúde referenciadas, entre 7h30 e 11h, e das 13h às 16h45. Há unidades que possuem horário estendido, e a sala de vacinação funciona normalmente neste período. O calendário com os locais pode ser consultado no site.

As unidades básicas de saúde e da família realizam o teste para a detecção da Covid-19, de acordo com horário de funcionamento especifico de cada local.

Influenza

A vacina contra a gripe também está disponível nas unidades de saúde da Capital e pode ser encontrada em todas as 72 salas de vacina do município. Desde o final do mês de junho o imunizante está disponível para toda a população que tenha seis meses de idade ou mais.

O imunizante protege contra os vírus H1N1, H2N3 e Influenza B, sendo todos eles as cepas que estão circulando no momento, devido a chegado do inverno e das baixas temperaturas.