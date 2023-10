MS deve ter temperaturas elevadas nos próximos meses

O mês de junho foi o mais quente registrado no planeta nos últimos 10 anos, a média global foi de 17,23ºC. O aquecimento também foi confirmado em Mato Grosso do Sul, sob influência do fenômeno El Niño. Os próximos meses devem ser ainda mais quentes e chuvosos, segundo o meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Kleber Souza. “Estamos na estação do inverno e sabemos que, no inverno, não chove. Então a tendência é cada vez ir ficando mais seco. Pode chover, mas os volumes são muito significativos. A tendência é a estação ficar mais quente e seca, até setembro. O inverno começa mais ou menos frio, mas termina quente”, apontou o meteorologista.

Ao jornal O Estado, ele explicou que apesar dos registros de temperaturas elevadas e aquecimento global, as previsões já eram esperadas e estão normais. “Não tem nada de anormal ocorrendo. Nesse próximo final de semana, em Mato Grosso do Sul, vai se formar uma frente fria continental, a partir de quarta-feira (12). É uma questão normal, faz cinco anos que não temos El Niño e ele favorece as temperaturas do globo inteiro a subir. Por isso, esse inverno não vai ser tão rigoroso em relação às temperaturas baixas, a previsão é exatamente de que seja mais quente”, observou Kleber.

De acordo com o estudo elaborado pelos técnicos do Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os próximos meses terão como característica as variações nas temperaturas consideradas amenas e um impacto mais intenso com as massas de ar polar. “Os eventos meteorológicos mais significativos são as estiagens que podem ser intensas, além da redução nas frentes frias. O dia será mais curto e a noite mais longa. É também o período com menos chuva e mais oscilações térmicas do ano, ocorrendo de forma irregular, mal distribuídas e espaçadas”, explica o relatório.

O Cemetc não descarta a presença de frentes mais frias, causando chuvas que se espalham nas regiões do centro-sul do Estado. Sendo que as chuvas tendem a ficar um pouco acima do esperado na região oeste.

