Preço da carne: Picanha em Três Lagoas varia de R$79,90 a R$90, revela pesquisa do Procon

O Programa Municipal de Defesa do Consumidor, PROCON Três Lagoas, realizou entre os dias 8 e 15 de fevereiro uma pesquisa abrangente de preços em 12 estabelecimentos locais, com o intuito de fornecer informações aos consumidores na hora de escolherem suas carnes nos açougues da cidade.

A pesquisa englobou 30 variedades de carnes, incluindo cortes bovinos, suínos e de aves. Os resultados destacam a variação significativa de preços entre os estabelecimentos, fornecendo uma visão abrangente do cenário atual do mercado de carnes em Três Lagoas:

Segue abaixo um resumo dos preços encontrados para algumas das principais variedades de carnes:

Carnes Bovinas:

1. Alcatra: R$37,90 – R$52,00

2. Bola da Paleta: R$29,90 – R$35,00

3. Coxão Duro: R$36,90 – R$38,00

4. Picanha: R$79,90 – R$99,00

5. File Mignon: R$59,90 – R$65,00

Carnes Suínas:

1. Bisteca: R$16,90 – R$ 18,90

2. Pancetta: R$23,90 – R$35,00

3. Pernil: R$12,99 – R$ 18,99

4. Costela: R$24,90 – R$30,00

5. Lombo: R$ 20,79 – R$ 26,25

Carnes de Aves:

1. Peito de Frango com Osso: 12,99 – R$ 16,90

2. Sobrecoxa: R$ 12,99- R$25,00

3. Coxa de Frango:R$ 11,79 – R$ 15,95

4. Moela: R$ 8,99 – R$ 13,50

A pesquisa completa, que levantou preços de 30 tipos diferentes de carne, está disponível aqui, oferecendo aos consumidores uma ferramenta útil para comparar preços e fazer escolhas mais informadas na hora de realizar suas compras.

