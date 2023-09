Ex-Santos, zagueiro Rafael Caldeira é anunciado na Portuguesa (MS)

A Associação Atlética Portuguesa anunciou na tarde de ontem (15), a contratação do ex-zagueiro do Santos, Rafael Caldeira. O atleta de 32 anos, tem 1,91m de altura e assinou contrato até o fim do Campeonato Estadual Série B.

“A Portuguesa é um clube de tradição no futebol amador, que agora está retornando às competições profissionais. Recebi o convite do técnico Glauber Caldas, com quem já havia trabalhado no Operário, e não pensei duas vezes. Fui muito bem recebido por todos e chego motivado e pronto para ajudar o clube a lutar pela promoção para a elite estadual de 2024”, declarou o defensor, cuja carreira é gerenciada pela BL Sports, empresa com sede em Santos

Caldeira passou pelo Operário em 2020. Ele também possui vasta carreira no futebol paulista (RB Red Bul Bragantino, Marília e Santos) e também pelo futebol mineiro. O seu último clube foi o Democrata de Governador Valadares (MG).

O zagueiro já se encontra em Campo Grande treinando com os novos companheiros de equipe. A sua estreia com a camisa da Lusa deve acontecer no dia 15 de outubro, contra o E. C São Gabriel, no município de São Gabriel do Oeste, na abertura do campeonato.