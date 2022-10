Charles Do Bronx encara Islam Makhachev em confronto badalado

Charles Do Bronx, maior nome do MMA brasileiro da atualidade, encara Islam Makhachev, na luta principal do UFC 280, em Abu Dhabi. A luta vale o cinturão dos leves e coloca frente a frente os dois principais lutadores da categoria. Com provocações de ambos os lados, o confronto promete ser emocionante.

O cinturão pertencia ao brasileiro, mas que acabou perdendo a posse do título após problema com a balança antes da luta contra Justin Gaethje, em maio. O próprio UFC reconheceu que a balança tinha sido descalibrada.

Pesagem

Tanto Charles Do Bronx quanto Islam Makhachev cravaram 70 kg, cerca de 200 gramas a menos do limite necessário para a divisão dos pesos-leves e confirmaram o evento principal do show em Abu Dhabi. Durante a coletiva houve provocações dos dois lados. Makhachev questionou a trajetória do brasileiro antes de disputar o título.

“Uma coisa: quando ele lutou pelo título, quem ele venceu antes? Ele lutou com quem antes? Chandler? Vocês falam sobre merecer ou não, mas com quem esse cara lutou?” Disse o lutador, de 31 anos.

Perguntado acerca da perda do cinturão devido ao problema na balança em sua última luta, o brasileiro foi incisivo ao dizer que é o verdadeiro campeão.

“Respeito esse cara, merece todo respeito do mundo, mas é isso que vai acontecer: sou franco atirador, vou andar o tempo inteiro para frente buscando o nocaute (…). Pode perguntar a todos: quem é o campeão?”.

Transmissão

O canal Combate transmite o evento ao vivo e na íntegra, com exclusividade, neste sábado dia 22 de outubro a partir de 10h30 no horário de Brasília. A transmissão abre com o Aquecimento Combate e o card preliminar tem início às 11h. O card principal está previsto para 15h e a luta entre Do Bronx x Makhachev está prevista para 17h30.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.