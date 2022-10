Capital do Ecoturismo tem projeção de ultrapassar 27,9 mil visitantes nas férias de dezembro

Fluxo pode se consolidar como o maior dos últimos sete anos

A chegada do fim do ano aquece vários setores da economia em Mato Grosso do Sul, e um deles é o turismo. Ramo em exponencial crescimento, já projeta bons frutos para o encerramento de 2022, com expectativa de recorde no fluxo de visitação para os últimos sete anos na Capital do Ecoturismo, em Bonito.

De acordo com dados do Observatório do Turismo, em 2015, no mês de dezembro, por exemplo, foram 20,4 mil visitantes, ao passo que em 2021 foram 27,9 mil. A probabilidade é de que em 2022 esse número seja novamente superado.

O diretor-presidente da Fundtur-MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) Bruno Wendling, é otimista ao descrever o cenário turístico no Estado. “A expectativa é das melhores, pois já vem se comprovando ser superior no fluxo para a região de Bonito dos últimos sete anos”, ressalta.

Em relação a outros destinos de Mato Grosso do Sul, o titular cita a região pantaneira, que também se destaca entre os destinos mais procurados no Estado. “Pantanal aparece com boa taxa de ocupação nas pousadas pantaneiras durante todo ano. Já Campo Grande tem tido ocupação com patamares pré-pandemia”, salienta.

De acordo com o Observatório do Turismo de Bonito, no primeiro semestre de 2022 o gasto diário médio por visitante em Bonito foi de R$ 410,32, ao passo que no mesmo período de 2021 esse valor correspondeu a R$ 384,49, o que representa um aumento de 6,71% na comparação. A estimativa de gastos desses visitantes no município é de mais de R$ 180 milhões no primeiro semestre de 2022.

Setor hoteleiro

O gerente de reservas da Pousada Arte da Natureza, em Bonito, Marcos Roberto, 34 anos, relata um grande movimento de hóspedes na pousada nos últimos meses. “Bonito é uma cidade famosa e por si só bem movimentada o ano inteiro, porém no fim de ano esse fluxo se acentua muito”, explica.

O gerente complementa afirmando que a busca por cotação e reservas para o mês de dezembro também se intensificou. “Normalmente as pessoas costumam ligar para sondar preços e fazer reservas a cerca de um mês antes da data pretendida, porém, já há quartos reservados para este fim de ano.” Na pousada Arizona, também em Bonito, o recepcionista Wender Barreto, 27 anos, reforça a expectativa de elevação no fluxo de turistas neste fim de ano na cidade. “Estamos sempre com os chalés ocupados, mas no fim de ano quase sempre lota. Com a proximidade de dezembro já temos reservas confirmadas”, revela.

Para o presidente da ABIH-MS (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Mato Grosso do Sul), Marcelo Mesquita, o período que compreende férias escolares, festas e até mesmo o início do verão é aguardado com expectativas muito positivas para a região. “Neste ano sentimos uma recuperação de volume de vendas muito grande no consumo de serviços de hotéis e resorts no Brasil, isso provavelmente em razão da grande quantidade de brasileiros que deixou de viajar para o exterior por conta da alta do dólar, refletindo positivamente agora neste fim de ano”.

Evidenciando Mato Grosso do Sul, o presidente ressalta os atrativos turísticos oferecidos não só em Bonito, mas no Pantanal, em Bodoquena, Miranda, Corumbá e Campo Grande. “Devemos superar em termos de taxas de ocupação, como aconteceu em 2019, e também um bom resultado financeiro”, finaliza.

