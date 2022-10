Charles do Bronx disputa novamente título do UFC neste sábado

O brasileiro e lutador Charles do Bronx luta neste próximo sábado (22). O paulista sobe no octógono em busca do título da divisão dos leves, perdido em maio deste ano, por não ter batido o peso em sua segunda defesa de cinturão.

Invicto há 11 lutas e maior finalizador da história da organização, com 16 no total, Charles encara o russo Islam Makhachev, quarto do ranking da categoria, na luta principal do UFC 280.

O evento, que marca o retorno do UFC a cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, conta ainda com a participação de mais três brasileiros e transmissão do Combate, a partir das 10h30.

Aonde assistir

O canal Combate transmite o evento ao vivo e na íntegra, com exclusividade, neste sábado dia 22 de outubro a partir de 11h40 no horário de Brasília. A transmissão abre com o Aquecimento Combate e o card preliminar tem início às 11h10. O card principal está previsto para 15h e a luta entre Do Bronx x Makhachev está prevista para 17h30.

Com informações da Revista Lance!