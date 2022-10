Permanece estável a intenção de consumo das famílias

Comparada a setembro a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) em Campo Grande ficou praticamente estável neste mês de outubro, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Neste mês, a pontuação fechou em 98,4 enquanto no anterior foi 98,7, Muito embora ainda na chamada zona negativa, abaixo dos 100 pontos, neste mês, a pontuação fechou em 98,4 enquanto no anterior foi 98,7.

“Temos percebido uma recuperação gradual desde a pandemia e se considerarmos o cenário há um ano já temos um avanço importante”, pondera a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira. Na comparação com outubro do ano passado houve uma evolução de 8,6% e de 18,5% considerando outubro de 2020.

Dentre os aspectos que apresentaram variações positivas no mês se destacam a avaliação do momento para a compra de bens duráveis, que cresceu 6,4%, o aumento do nível de consumo atual e uma melhora na perspectiva profissional.

Já quanto aos recuos em relação a setembro, os principais estão relacionados ao acesso ao crédito e à perspectiva de consumo. “Por um lado temos o segundo semestre em que as pessoas costumam aumentar o consumo, de outro as eleições deixam o consumidor mais cauteloso”, finaliza Regiane.