Chamado para teste no Flu, atleta sub-15 de Dourados morre de dengue hemorrágica

A Diretoria do Ubiratan Esporte Clube comunicou o falecimento de um dos atletas do time Sub-15 da agremiação. Júlio César Arthur da Costa Escobar, conhecido pelos amigos por “Mbappé”, morreu durante a madrugada desta segunda-feira (13), vítima de dengue hemorrágica no Hospital da Vida, em Dourados.

De acordo com o hospital, Júlio César passou mal, na última sexta-feira (10), e foi levando a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) onde foi medicado e liberado. Em seguida, o adolescente piorou e precisou ser internado, momento em que os médicos descobriram a dengue hemorrágica.

Teste no Fluminense

Nas últimas semanas, o adolescente havia sido o único escolhido do time que atuava para realizar testes no Fluminense, no Rio de Janeiro. Além disso, “Mbappé” completaria mais um ano de vida na próxima quarta-feira (15) e estava com viagem marcada para a cidade carioca para o próximo mês.

Nota de Pesar

O Ubiratan Esporte Clube publicou uma nota de pesar. “A todos os familiares e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos. Sabemos como Mbappé era uma pessoa admirável e que com certeza deixará um grande vazio no coração de todos que tiveram a honra e o prazer de conhecê-lo.”

O velório de Júlio será na terça-feira (14), no Salão de Eventos do Ubiratan Esporte Clube na Avenida Marcelino Pires. Já o sepultamento em horário a ser definido pela família na quarta-feira (14). Acesse também: Riedel e Adriane oficializam subsídio e garantem passe do estudante

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba