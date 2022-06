Após ser pego tocando pagode em bar, Corinthians reside o contrato com Jô

Jô não é mais jogador do Corinthians. O clube e o centroavante acertaram a rescisão de contrato nesta quinta-feira (9) de forma amigável após o atleta ser flagrado tocando pagode em um bar de São Paulo na última terça-feira (7), e faltar aos treinos de ontem.

O atacante de 35 anos tinha contrato com o clube paulista até o fim de 2023, mas abriu mão de toda grana que iria receber nos restantes 18 meses. O atleta está liberado para fechar com outra equipe.

Em seu site, o Corinthians confirmou que a decisão pelo rompimento partiu do jogador.

“Nesta quinta-feira (09), o Sport Club Corinthians Paulista e o atleta Jô chegaram a um acordo para o encerramento do contrato.

O jogador manifestou a vontade de rescindir o vínculo de forma antecipada. O Corinthians aceitou a decisão do atleta e informou que o contrato, com validade até dezembro de 2023, foi encerrado.

Ao Filho do Terrão, maior artilheiro da história da Neo Química Arena, bicampeão Brasileiro e campeão Paulista, o Corinthians agradece por todos os momentos e deseja o melhor na sequência da carreira de um dos grandes nomes da história do Clube”.

Em 2022, Jô participou de 19 jogos e marcou 4 gols. O centroavante não foi relacionado contra o Cuiabá por conta de um trauma no pé que o tirou de outros três jogos. O atleta se lesionou contra o Always Ready (BOL), no dia 26 de maio. Por conta da lesão, o jogador ficou de fora nas partidas contra o América-MG, Atlético-GO e Cuiabá.

Problemas ….

Segundo o Globoesporte.com, a falta nos treinos não é um fato isolado. Em março, o atacante se ausentou de dois treinamentos após viajar para curtir o seu aniversário. A diretoria corintiana e o técnico português ficaram revoltados e relataram que não iriam perdoar o atleta se ocorrer uma nova falha, já que Jô vinha de outros problemas extra-campo em 2021.

