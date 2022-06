Hoje é dia da imunização; Imunologista explica a importância de ir atrás de vacinas

Com objetivo de conscientizar os pais quanto a vacinação infantil, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, realizou na manhã desta quinta-feira (9), no CEI (Centro de Educação Infantil) José Eduardo Martins Jallad, uma ação especial no Dia Nacional de Imunização.

Segundo a Dra. Maria das Graças de Melo Teixeira Spengler, imunologista da Unimed Campo Grande, a partir da vacina é que o organismo da pessoa passa a produzir anticorpos que evita a contaminação de alguma bactéria ou vírus.

A infecção por um vírus há inicialmente uma resposta imune inata do organismo: o vírus infecta uma célula e o organismo passa a produzir uma proteína para interferir na sua multiplicação e estimular a atividade de defesa de outras células. Isso cria um estado “antiviral”, que tenta impedir que haja infecção das células vizinhas.

A doutora também explica que a imunização é por conta própria. “A vacina protege apenas quem a tomou”, esclarecendo a possibilidade de uma terceira pessoa se beneficiar em razão de alguma vacina.

Baixa adesão contra a Influenza

A Campanha de Imunização contra a Influenza está em 45%, considerando que meta de vacinação é de 90%. Quando se olha para os grupos prioritários o índice é menor ainda: crianças 37%; gestantes 30%; puérperas 31%, idosos 49%, povos indígenas 56%, professores 43% e trabalhadores de saúde 55%.

Segundo a coordenadora Estadual de Vigilância Epidemiológica da SES, Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, a vacinação para este público acontece até o próximo dia 24 de junho de 2022.

“Após esta data, a previsão é que a vacinação seja aberta para todos os públicos, mas para que isto aconteça, nós precisamos que essa população, principalmente, as crianças, se vacinem’, esclarece a coordenadora.

Sarampo

Quanto a Campanha de Imunização contra o Sarampo, o índice está em 35% onde a meta vacinal é de 95%. As vacinas de rotina também apresentam baixa procura, veja o quadro abaixo:

Quanto vacinação da Covid-19, a população infantil de vacinados de 5 a 11 anos está em 52% com a primeira dose. Já a população infantil de imunizados de 5 a 11 anos, com as duas doses, a cobertura vacinal está em 20%, onde a meta de cobertura vacinal é de 90% .