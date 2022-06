Avaliando nomes, Dorival Jr ganha força no Flamengo

Paulo Sousa ainda é oficialmente técnico do Flamengo, mas Dorival Jr que treinou a equipe em 2018, tem boa aceitação interna e ganhou força no comando da equipe rubro-negra na manhã de hoje (9). O nome de Cuca também segue em pauta, mas o técnico tem projetos pessoais que dificultam um acordo por conta do Flamengo necessitar uma solução de extrema urgência.

De acordo com a diretoria flamenguista, tampouco descarta nomes estrangeiros, desde que seja possível um acerto rápido.

Dorival Jr atualmente é técnico do Ceará e questionado sobre o contato do Flamengo, o presidente da equipe cearense Robison Castro, negou ao Globoesporte.com que tenha recebido qualquer telefonema da Gávea.

Segundo jornalistas que seguem a equipe cearense, relataram que a saída de Dorival Jr poderá ser um duro golpe para a equipe que vem em ascensão no campeonato brasileiro. Atualmente o Ceará está em 12º lugar com 13 pontos e uma excelente campanha na Sul-americana onde o clube venceu os seis primeiros jogos no campeonato.

