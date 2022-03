Ceará se garante na segunda fase da Copa Intelbras após ganhar de 3 a 0 do Boa Vista (RR)

O Ceará garantiu vaga na segunda fase da Copa Intelbras do Brasil, nesta quarta-feira (2), no Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR). O Vozão venceu o São Raimundo-RR por 3 a 0.

Segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), aos 23 minutos, Mendoza recebeu na intermediária ofensiva, limpou Juca Maranhão e fuzilou de longe marcando um belo gol para a equipe visitante.

No segundo tempo, o Ceará ampliou. Na altura dos 17, Vina cobrou escanteio na área, Cléber subiu, cabeceou com estilo e fez o segundo. No fim, o Vozão ainda encontrou o terceiro: aos 45, Selson tentou afastar para o Mundão, mas a bola explodiu em João Victor e entrou. O São Raimundo ainda teve Brian, expulso, aos 50.

Na segunda fase, o Ceará terá pela frente o confronto com o Tuna Luso-PA.

(Com assessoria)