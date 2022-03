Odor terrível: Prédio abandonado do centro é casa de inúmeros gatos e pessoas em situação de rua

O prédio que funcionava o Inca (Instituto Nacional do Câncer), na Avenida Afonso Pena próximo a rua Rui Barbosa, no Centro, está abandonado. Na manhã desta quinta-feira (3), a equipe do jornal O Estado Online, foi até o local e apurou a situação que se encontra.

Segundo as apurações, o prédio se tornou ‘banheiro público’ e está com um forte odor. Também foram encontrados inúmeros gatos, algumas roupas e um cofre na parte externa do local.

A fiação, os ferros do bueiro e outros pertences foram furtados. Algumas janelas do prédio estão abertas, e tem algumas pessoas em situação de rua morando no local.

(Com Itamar Buzzatta)