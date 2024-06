Brasileiro: Juventude derrota líder Flamengo no Alfredo Jaconi

O Juventude aproveitou o fator casa para derrotar o Flamengo por 2 a 1 de virada, na noite desta quarta-feira (26) no estádio Alfredo Jaconi, localizado em Caxias do Sul, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro que foi transmitida ao vivo pela Rádio Nacional.

Porém, mesmo com este revés o Rubro-Negro permaneceu na ponta da classificação da competição nacional com 24 pontos conquistados, pois o Palmeiras, que iniciou a rodada na vice-liderança com 23 pontos, acabou sendo superado pelo Fortaleza por 3 a 0.

A primeira etapa da partida disputada no Alfredo Jaconi foi marcada pelo equilíbrio. A equipe comandada pelo técnico Tite abriu o placar aos 18 minutos com o centroavante Pedro, que finalizou de peito bola levantada na área por Luiz Araújo. Porém, sete minutos depois o Juventude deixou tudo igual graças a cabeçada perfeita do atacante Lucas Barbosa. O placar permaneceu inalterado até os 41 minutos do segundo tempo, quando Luis Mandaca marcou o gol da vitória.

Tropeço do Palmeiras

Com o tropeço do Flamengo, o Palmeiras enfrentou o Fortaleza no Castelão com a possibilidade de assumir a ponta da classificação caso somasse três pontos fora de casa. Porém, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira foi superada por 3 a 0 pelo Tricolor, que marcou uma vez com Bruno Pacheco e duas com Lucero. Após este resultado o Verdão caiu para a 4ª posição. Já o time de Juan Pablo Vojvoda chegou aos 17 pontos, na 9ª colocação.

Bahia vice-líder

A equipe que melhor aproveitou a rodada nesta quarta foi o Bahia, que derrotou o Vasco por 2 a 1 na Arena Fonte Nova. Com este triunfo o Tricolor Baiano chegou aos mesmos 24 pontos do líder Flamengo, mas permaneceu na vice-liderança por ter um menor saldo de gols. Já o Cruzmaltino permaneceu com dez pontos, na 15ª colocação.

Outros resultados:

Cruzeiro 2 x 0 Athletico-PR

Botafogo 2 x 1 Bragantino

Corinthians 1 x 1 Cuiabá

Atlético-GO 1 x 1 Grêmio

Internacional 1 x 2 Atlético-MG

Com informações da Agência Brasil.

