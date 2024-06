Com 259 vagas garantidas, Time Brasil se prepara para Jogos Olímpicos de Paris

A um mês do início dos Jogos de Paris 2024, o Brasil conta com 259 vagas, e 237 atletas garantidos em sua delegação, sendo 137 mulheres, 93 homens e as vagas do hipismo ainda a definir. Serão 10,5 mil atletas, sendo 5.250 do sexo feminino e 5.250 do masculino: primeira edição da história dos Jogos Olímpicos a alcançar a paridade numérica de gênero.

Em todas as edições anteriores, o número de atletas mulheres sempre foi menor que o de atletas homens. Em Paris vai ser diferente. O número de mulheres já superou o de homens, uma novidade no Time Brasil. Apesar de o Comitê Olímpico do Brasil (COB) não estipular nenhuma meta sobre o número de medalhas em Paris, o presidente Paulo Wanderley espera que o time supere os números alcançados na última Olimpíada.

O Brasil estreou em Jogos Olímpicos em 1920, na Antuérpia, e desde então participou de todas as edições, com exceção em 1928, nos Jogos de Amsterdã. Na última edição, em Tóquio, o país conquistou 21 medalhas, sete de ouro, seis de prata e oito de bronze, com a participação de 302 competidores.

Paris sustentável

Ao adotar uma política de redução de carbono pela metade, Paris 2024 é a primeira Olimpíada da era moderna a ser 100 por cento sustentável, em comparação com os Jogos de Londres 2012 e Rio 2016. A edição de 2024 segue as normas estabelecidas na Agenda Olímpica 2020+5 e no Acordo de Paris.

Entre as medidas anunciadas, estão a limpeza total do Rio Sena; a maior parte dos locais de competição com funcionamento por meio de energia eólica e solar; o deslocamento até o local dos jogos realizado com bicicletas e metrôs; e a redução do uso de plástico, com a adoção de garrafas reutilizáveis e bebedouros.

