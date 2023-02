CBF divulga tabela e jogos da primeira fase da Copa Verde

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última semana, a tabela detalhada da Copa Verde 2023. A competição começa no dia 17 de fevereiro, com previsão de encerramento no dia 3 de maio. Ainda conforme a Diretoria de Competições da CBF, todas as fases serão disputadas em formato mata-mata.

A Copa Verde conta com 24 equipes, sendo 16 estreantes na primeira fase e oito clubes na segunda-fase. As equipes disputam jogos únicos nas duas primeiras fases e a partir das quartas de finais, serão duelos de ida e volta.

Confira abaixo os jogos da primeira fase.

17/02 (sexta-feira)

Atlético (AC) x São Francisco (AC)

Às, 22h, no Estádio do Florestão, em Rio Branco (AC)

18/02 (sábado)

Ceilândia (DF) x Rio Branco (ES), às 15h30

Estádio Serejão, em Brasília (DF).

Tocantinópolis (TO) x Operário (MS), às 16h.

Estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis (TO)

Castanhal (PA) x Real Ariquemes (RO), às 19h.

Arena Verde, Paragominas (PA)

Humaitá (AC) x Trem (AP), às 22h

Estádio Florestão, Rio Branco (AC)

19/02 (domingo)

União (MT) x Real Noroeste (ES), às 16h*

Estádio Luthero Lopes, Rondonópolis (MT)

Luverdense (MT ) x Interporto (TO), às 16h*

Estádio Passo das Emas, Lucas do Rio Verde (MT)

Rio Branco (AC) x Princesa Solimões (AM), às 22h

Estádio Florestão, Rio Branco (AC)

Todos os jogos serão no horário de Brasília*

