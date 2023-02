Rios transbordam e deixa rodovias intransitáveis no interior de MS

As fortes chuvas registradas em Mato Grosso do Sul, nos últimos dias, fez com que os rios Mimoso e Roncador transbordarem. Em sua página de Facebook, a Prefeitura Municipal de Bonito alertou a população que a rodovia MS-345, onde possui desvio por conta de obras, está intransitável.

“Como o trecho está em obras, várias pontes estão fechadas e o acesso está sendo realizado por desvios. Com as fortes chuvas desta sexta-feira (10), os rios Roncador e Mimoso subiram e invadiram os desvios. Não está sendo possível passar pelos locais”, postou a Prefeitura de Bonito em sua página no Facebook.

Logo abaixo da publicação, moradores postaram a sua indignação pela situação e pedem socorro. “Dependemos de nossas estradas todos os dias. Está faltando um pouco mais de atenção por parte do nosso prefeito. Não temos patrolamento adequado e quando fazem é mal feito. Prefeito, pelo amor de Deus organize nossas estradas, cascalhem adequadamente. Faça os desvios de água. Venha visitar nossas estradas”, escreveu Maria Santos, abaixo da postagem da prefeitura.

Nos comentários, outra moradora da região, Cristina Ramos, relatou que a estrada usada como rota, é bastante precária. “Essa estrada que tão usando como rota, a La Lima, é muito ruim. Sem visibilidade. O mato tampa toda a visão”, reclamou.

