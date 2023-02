Veículo capota em matagal, após rampar em quebra molas de anel viário

Três pessoas foram socorridas, após um veículo em que estavam, capotar em um matagal, próximo ao anel viário de Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande. Segundo a equipe de socorristas, o motorista de 39 anos, relatou que rampou em um quebra molas alto, o que ocasionou o capotamento.

Segundo informações do site Diário Corumbaense, pai, mãe e filha tiveram escoriações pelo corpo. O acidente aconteceu por volta 0h10. No local, o Corpo de Bombeiros encontrou o motorista fora do automóvel com algumas escoriações. Ele relatou que a filha e a mulher foram socorridas pelos moradores e encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sem gravidade.

O condutor foi encaminhado também para a unidade de saúde. Ninguém ficou gravemente ferido no acidente.

