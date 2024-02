Documentário “Entre a Terra e o Tempo” revela a cultura indígena Terena em Campo Grande

Ocorreu no último dia 31 de janeiro, na sede do Programa Cidadania Viva (PCV) em Campo Grande o pré-lançamento do documentário “Entre a Terra e o Tempo”. A produção destaca a rica cultura indígena da etnia Terena, focando em costumes, gastronomia e hábitos, sob a perspectiva da Educomunicação.

Anciões indígenas da Aldeia Limão Verde, em Aquidauana (MS), compartilharam suas histórias, dificuldades e avanços. O lançamento oficial está programado para ocorrer na própria aldeia.

Quatro jovens indígenas, Mariana Cabral, Suelver Barros, Andrey Pinto e Adenailson Cândido, participaram da produção após receberem formação em educomunicação ministrada por Carlos Lima, Suéller Costa e Lisa Rodrigues. Mariana Cabral, produtora e roteirista indígena, destaca que a intenção é enfatizar os valores culturais da etnia Terena.

O jovem Suélver Barros, reconhecido como educomunicador indígena Terena, participou de uma Oitiva sobre Educomunicação junto ao Ministério da Educação (MEC) em 2023. Ele também entregou uma carta ao governador Eduardo Riedel (PSDB), solicitando a ampliação do programa para outras regiões e participou da cobertura educomunicativa do Acampamento Terra Livre (ATL), em Brasília, entre outras ações.

Lisa Rodrigues, coordenadora executiva do Programa Cidadania Viva, ressalta que o programa tem uma proposta plural e transversal, semelhante à Educomunicação. Ela destaca a importância de ampliar a voz dos jovens da etnia Terena, culminando na iniciativa e autoria do documentário, totalmente elaborado por eles.

Os jovens agora planejam buscar patrocínio para registrar as histórias e culturas de outras etnias em diferentes aldeias. O trailer do documentário estará disponível no perfil do Programa Cidadania Viva MS no Instagram a partir de 20 de fevereiro.

Em 2023, o Programa Cidadania Viva foi indicado pelo Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo (NCE-USP) e pela ABPEducom como referência em Educação Não-Formal no combate à violência e promoção da paz junto ao MEC. O jovem indígena Suelver Barros representou o programa em uma Oitiva junto ao MEC e participou de apresentações no Ministério da Cultura (MinC) como uma política referência no diálogo entre Educomunicação, Cultura e Educação.

