TCU anuncia novo concurso com 60 vagas e salários de até R$ 26 mil

O Tribunal de Contas da União (TCU) publicou, nesta segunda-feira (5), no Diário Oficial da União, a autorização para a realização de um novo concurso público. Serão ofertadas 60 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para os cargos de técnico e auditor federal de controle externo. Todas as oportunidades são destinadas à sede do órgão, em Brasília (DF).

Do total de vagas, 40 são para o cargo de técnico federal de controle externo, que exige ensino médio completo, e 20 para auditor federal de controle externo, cujo requisito é nível superior. O concurso também contemplará a formação de cadastro de reserva para ambas as funções.

A presidente da comissão do concurso, Ana Cristina Siqueira Novaes, assinou o aviso de abertura, mas as regras detalhadas do certame, como período de inscrições, etapas e conteúdo programático, ainda serão divulgadas em edital próprio. Atualmente, a remuneração inicial dos aprovados é bastante atrativa: R$ 15.059 para técnicos e R$ 26.090 para auditores.

O novo concurso chega em um momento estratégico. Em novembro de 2024, o TCU prorrogou a validade do concurso anterior para auditor federal de controle externo — realizado em 2021 e homologado em 2022 — até o ano de 2026. A seleção anterior ofertou 24 vagas imediatas e também formou cadastro de reserva, mas não incluiu oportunidades para o cargo de técnico.

O lançamento de um novo certame, portanto, amplia as chances de ingresso no órgão e atende à crescente demanda por servidores qualificados no controle e fiscalização dos recursos públicos federais. Os interessados devem ficar atentos ao Diário Oficial da União e ao site do TCU para acompanhar a publicação do edital e demais informações relativas ao processo seletivo.

