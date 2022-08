CBF confirma datas e horários para semifinais da Copa do Brasil

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou na noite desta sexta-feira (19) as datas e horários para os jogos das semifinais da Copa do Brasil.

O confronto entre Fluminense e Corinthians abrirá a próxima fase da competição nacional. A equipe das Laranjeiras recebe o Timão no estádio do Maracanã, a partir das 19h30 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (24).

No mesmo dia, mas a partir das 21h30, o São Paulo recebe o Flamengo no estádio do Morumbi. A volta das semifinais começa a ser disputada no dia 14 de setembro, uma quarta-feira, quando o Rubro-Negro recebe o Tricolor paulista no Maracanã a partir das 21h30.

Um dia depois é a vez de Corinthians e Fluminense medirem forças na Neo Química Arena a partir das 20h.

Com informações da Agência Brasil

