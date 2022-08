Pão de fôrma varia 57,22% nos supermercados da Capital

Produto da marca Saborzitos é vendido entre R$ 6,99 e R$ 10,99

Por Izabela Cavalcanti – Jornal O Estado

O pão de fôrma, da marca Saborzitos, está sendo vendido entre R$ 6,99 e R$ 10,99 nos supermercados de Campo Grande. O produto obteve variação de 57,22% e custo médio de R$ 8,30. Os dados constam na pesquisa semanal feita pelo jornal O Estado, comparando 28 itens em seis supermercados.

No Assaí, foi encontrado o pão de fôrma da marca Sabor Suave, por R$ 5,89. O leite continua caro para o bolso do consumidor, com valor médio de R$ 6,50 e variação de 50,10%. No supermercado Fort está sendo vendido por R$ 4,99 e no Pão de Açúcar por R$ 7,49.

O ovo médio com 12 unidades custa de R$ 6,99 a R$ 9,99 (42,92%). O preço médio calculado foi de R$ 8,65. O arroz, de 5 quilos, da marca Tio Lautério, obteve custo médio de R$ 18,92. No Fort Atacadista está por R$ 16,89, ao passo que no Pão de Açúcar, o da marca Qualitá, está por R$ 21,99.

Já o feijão, de 1 quilo, da marca Bem Tevi, em média, está sendo vendido por R$ 7,80 nos supermercados. No Fort Atacadista está por R$ 6,89, ao passo que no Nunes, o da marca Paquito está R$ 8,99.

O óleo de soja Concórdia variou 14,31%, sendo encontrado entre R$ 6,99 no Assaí e R$ 7,99, no Pires. O valor médio calculado para o produto foi de R$ 7,48. O quilo do frango congelado custa de R$ 10,49 a R$ 14,19 (35,27%). O valor médio calculado resultou em R$ 11,94.

Entrando no setor de hortifrútis, o quilo do tomate teve a variação mais significativa, chegando a 258,46%. No Assaí está R$ 1,95 e no Pão de Açúcar R$ 6,99. A média de preço é de R$ 3,78.

O quilo da banana variou 97,78% e resultou no preço médio de R$ 6,63. A fruta é vendida entre R$ 4,95 no Fort e no Assaí, e por R$ 9,79 no Nunes.

Higiene e limpeza

A unidade do sabonete Lux variou 30,57%, sendo encontrado nas prateleiras de R$ 2,29, no Fort e no Atacadão, a R$ 2,99, no Pão de Açúcar. A média do produto fica em R$ 2,61.

O creme dental, da marca Colgate, custa R$ 3,79 no Fort, e R$ 5,19 no Pires. Neste caso, a variação é de 36,94% e valor médio de R$ 4,46.

O papel higiênico, de 12 rolos, da marca Neve, teve diferença de preço de 15,52% e média de R$ 22,09. No Atacadão está custando R$ 22,42, ao passo que no Pires está por R$ 25,90. No Supermercado Nunes foi encontrada a marca Deluxe por R$ 12,98.

