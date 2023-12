Alunos visitam jornal O Estado e conhecem na prática passo a passo da produção jornalística

Passeio reuniu 23 estudantes do 4º ano, do colégio Marista Alexander Fleming, em projeto escolar

Alunos do 4º ano do colégio Marista Alexander Fleming conheceram de perto como é o dia a dia de uma redação jornalística. O jornal O Estado recebeu os estudantes na tarde dessa segunda-feira (18), acompanhado dos professores. Cerca de 22 alunos tiraram suas dúvidas sobre a captação de notícias até o momento em que ela chega pronta para leitor.

A professora Janaina Samaia, de 39 anos, acompanhou toda a visita. O grupo Pedágio da Escola montou um projeto para todas as turmas. O quarto ano ficou responsável por produzir um jornal com o tema “Partilhando Vivências”.

“O tema ‘Projeto Intervenção Social’ surgiu, ao ser apresentado o conteúdo do componente curricular: história, com o título ‘Os meios de comunicação’. Os alunos se interessaram sobre o assunto, e ficou decidido investir no tema. Durante as aulas de história, houve diversos questionamentos sobre o surgimento da escrita, como eram produzidos os panfletos, os jornais etc. Partindo desse questionamento, os alunos resolveram (em comum acordo) criar o seu próprio jornal, utilizando a tecnologia da Microsoft, o Sway”, disse a professora.

Curiosos, a turna de 22 alunos pecorreram todas as áreas do jornal, conheceram o jornal on-line, impresso, programa de TV e por fim a parte da confecção e finalização do jornal impresso que está todos os dias nas padarias, mercados e bancas da cidade.

O aluno Antônio Candido, de nove anos, revelou que sempre teve o desejo de conhecer uma redação. “Assisto e leio jornal todos os dias, e sempre ficava perguntando como vocês (jornalistas) sabiam de tudo que acontecia no mundo. É muito legal todo o processo”, revelou.

Geovanna Rodrigues, também de nove anos, tinha vontade de saber como eram produzidas as matérias jornalísticas . “É minha primeira vez dentro de uma redação. Pela manhã, tenho o costume de ler jornais e agora sei como é feito todo processo, até chegarem as notícias nas nossas casas”, conluiu.

Depois de conhecer a rotina de um jornal, os alunos voltaram para a escola, o grupo agora vai produzir um jornal escolar com as notícias da instituição, todas escritas e elaboradas por eles com a supervisão da professora.

Por Thays Schneider – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

