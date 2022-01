Casos de COVID-19 sobem em Pequim a nove dias da Olimpíada de Inverno

Pequim registrou 14 casos locais confirmados de COVID-19 nesta quarta-feira (26), segundo a agência internacional Reuters. Esse é a maior contagem diária atualmente, menos de duas semanas antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno na capital chinesa.

Embora os números do surto em Pequim desde 15 de janeiro sejam pequenas, a cidade ordenou lockdowns e testou alguns milhões de moradores para limitar a infecção.

A capital chinesa registrou um total de 55 casos locais sintomáticos desde 15 de janeiro, mostram os dados. As autoridades de Pequim culparam a variante Delta pela maioria dos casos no surto atual, com alguns atribuídos à Ômicron, que é altamente transmissível.

Pelo menos sete províncias, regiões e municípios da China registraram infecções pela Ômicron transmitidas localmente, enquanto o número total de casos é desconhecido.

(Com informações Reuters)