Com o tema “Dualidade”, Global Game Jam está aberto ao público sul-mato-grossense

O maior evento de criação de jogos do mundo, Global Game Jam começa nesta sexta-feira (28) e termina no domingo (30), em Mato Grosso do Sul. O jogo irá reunir de forma virtual os desenvolvedores de diversas áreas, criadores e apaixonados por games.

Segundo o Sebrae, não é necessário ser profissional para se inscrever. A iniciativa do projeto é promover a troca entre pessoas de todas as áreas, como programadores, designers, músicos, roteiristas, professores, estudantes e gamers, que formarão equipes para entregar, depois de três dias de desenvolvimento, um jogo completo. Para os que têm menos de 18 anos, é permitida a participação desde que esteja na companhia do responsável.

O Global Game Jam deste ano tem o tema “Dualidade”, e acontece pela quarta vez em Mato Grosso do Sul, desta vez de forma híbrida. Apesar das vagas presenciais estarem totalmente preenchidas, não há limite de inscrições para os participantes virtuais.

Em 2021, foi a última edição e ocorreu de forma online, contou com a participação de 104 países, resultando na criação de 6,3 mil jogos em único fim de semana.

Como se inscrever

As regras, orientações e mais informações para inscrição no evento estão disponíveis no link criado pelo Living Lab MS. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 28 de janeiro.