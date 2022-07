Buraco gigante na entrada da região norte da Capital chama a atenção de motociclistas

Há mais de um mês, um buraco que começou pequeno, resultado de uma chuva, aumentou de proporção e agora causa transtorno para motorista da região norte da cidade, mais especificamente no cruzamento entre a rua Henrique Massi com a rua da Praça, região do bairro Presidente, em Campo Grande.

Moradora há nove anos na região, a dona de casa Sara de Oliveira, 26, relata que o buraco na rua que dá acesso aos bairros Nova Lima e Campo Belo, faz motoqueiros se desequilibrarem e fura pneu de carros que passam por ali.

A moradora de frente com o problema também conta que órgãos do governo já foram até o endereço prometendo o concerto. “A prefeitura veio há duas semanas, terraplanou o buraco e abriu ele, mas não colocou a massa asfáltica, deixando o buraco aberto.”

Cleusentino Barbosa, 58, conta ao O Estado Online que precisa passar rotineiramente pelo local e que é um caminho que todo mundo usa.

“Antes haviam mais buracos, mas foram fechados e restou esse. Se passar um motociclista apressado de moto ele corre o risco de cair e durante a noite a iluminação é pouca, aumentando mais o risco.

“É ruim, todo mundo paga imposto, ai chega na hora somos recompensados assim. É difícil, pois aqui é uma via muito movimentada. Tem que resolver, não tem outro jeito”, conclui o motociclista.

Com informações do repórter Willian Leite