Capital será sede do 1º Congresso Estadual do Desporto Escolar

Campo Grande irá sediar, durante dois dias, o I Congresso Estadual de Desporto Escolar. O evento terá a participação de mais de 700 profissionais de educação física, com palestras até o domingo (25).

O governador Reinaldo Azambuja participou da abertura, no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), e recebeu uma placa de agradecimento pelos investimentos na área esportiva.

Um dos destaques é o Programa “MS+Esporte”, lançado em outubro de 2021, com mais de R$ 120 milhões, que garantiram, entre outras ações, a construção de 117 arenas esportivas nos 79 municípios.

Congresso

O objetivo principal do I Congresso Estadual de Desporto Escolar é debater as ações desenvolvidas nas escolas de Mato Grosso do Sul. Além disso, proporcionará reforço metodológico aos profissionais que atuam nas instituições de ensino do Estado, em especial os que integram o Programa MS Desporto Escolar (Prodesc).

Para compor a programação, foram convidados dois profissionais de referência no esporte escolar do país. Nos dois dias de evento, o professor doutor Antônio Carlos Gomes ministra o curso “Desporto escolar: aspectos biológicos e metodológicos”.

Antônio é coordenador pedagógico da ABT-COB (Academia Brasileira de Treinadores do Comitê Olímpico do Brasil), presidente do Instituto Sport Training, diretor do CEFIT (Centro de Estudos de Fisiologia do Exercício e Treinamento), e consultor de diversas instituições esportivas no Brasil e exterior.

Supervisor da área de Esporte e Juventude do COB (Comitê Olímpico do Brasil), Daniel Santiago apresenta a palestra “Um novo modelo de participação – seleções escolares”, e enfatiza o novo formato adotado pelo Comitê nos Jogos da Juventude a partir deste ano. Anualmente, a maior competição para jovens do país reúne centenas de atletas sul-mato-grossenses.

No intervalo do encontro, os profissionais integrantes do Prodesc apresentarão artigos científicos, que evidenciam o trabalho desenvolvido nas escolas da REE (Rede Estadual de Ensino), suas metodologias e resultados atingidos na iniciação esportiva, com a aplicação do treinamento em 24 modalidades (convencionais e paralímpicas).

PROGRAMAÇÃO DO CONGRESSO

24 de Setembro – Sábado

7:00 às 7:30 – Chegada dos participantes e credenciamento

7:30 às 8:00 – Abertura Oficial

8:00 às 8:30 – Palestra: “Um Novo Modelo de Participação – Seleções Escolares” – Ministrante: Sr. Daniel Santiago (Supervisor da área Esporte e Juventude do COB – Comitê Olímpico do Brasil)

8:30 às 12:00 – Curso: “Desporto Escolar: Aspectos Biológicos e Metodológicos” – Ministrante: Prof. Dr. Antônio Carlos Gomes (Coordenador do Cefit)

14:00 às 15:30 – Continuidade do curso com Prof. Dr. Antônio Carlos Gomes

15:30 às 16:00 – Intervalo e apresentação dos banners

16:00 às 18:00 – Continuidade do curso com Prof. Dr. Antônio Carlos Gomes

25 de setembro – Domingo

8:00 às 9:30 – Continuidade do curso com Prof. Dr. Antônio Carlos Gomes

9:30 às 10:00 – Intervalo e apresentação dos banners

10:00 às 11:30 – Continuidade do curso com Prof. Dr. Antônio Carlos Gomes

11:30 às 12:00 – Considerações finais e encerramento