Assaltantes usam maquina de cartão para roubar motorista na Capital

Três assaltantes usaram uma maquininha de cartão para roubar um motorista que trafegava pela Av. Ernesto Geisel na noite desta sexta-feira (23). O crime ocorreu por volta das 23hs, os criminosos anunciaram o assalto no momento em que o condutor do veículo parou em um semáforo no cruzamento da rua Plutão.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava parada com seu veículo no cruzamento entre a Rua Plutão e a Av. Ernesto Geisel, com os vidros semi abertos, quando foi abordado por três pessoas.

Segundo a vítima, um dos homens portava uma faca e ficou do lado de fora, ao lado da porta do motorista, uma mulher loira, portando um canivete, sentou na frente, no banco do passageiro e exigiu os cartões e as senhas e começou a passar em duas máquinas de cartão. Um terceiro autor sentou no banco traseiro e ficou ameaçando o motorista.

Abalada, a vítima não conseguiu mencionar os valores que foram debitados de seus cartões bancários. Após o crime, os autores saíram do veículo com a chave e demais pertences da vítima, contudo, ele tinha outra chave do automóvel e conseguiu sair do local.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas na Depac Centro.

