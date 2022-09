Opções do fim de semana vão desde shows até stand-up comedy

Homenagem póstuma também está entre as atrações

Neste fim de semana, tanto a Capital Morena quanto municípios do interior vão ter atrações variadas, desde shows musicais, passando por shows de stand-up comedy e atividades para a criançada nos shoppings de Campo Grande.

Até mesmo o Encontros de Quarentena, uma JAM virtual que teve início durante a pandemia, vai tomar lugar no palco da Concha Acústica Helena Meirelles. Leca Harper, Adilson Big Fernandes, Leonardo Reis, Alex Cavalheri e Marcelo Ferreira recebem no palco os cantores Gilson Espíndola, Karina Marques e Wille Bruno, em show que promete grandes emoções.

Erika Espíndola – Old Sheep

A cantora Erika Espíndola se apresenta na Old Sheep Steak Bar, levando o melhor do pop, rock e blues, a partir das 12h30. A Old Sheep fica na Avenida Ministro João Arinos, 527, bairro Tiradentes.

Sesc Norte Sul – Kelly Guavira

No sábado, às 15 horas, no Espaço Sesc no Shopping Norte Sul Plaza, Kelly Guavira conta a historinha “Dorival limpou o quintal”. Os vizinhos já conhecidos da criançada, Sr. Dorivaldo e dona Mira, vão criar uma grande confusão por conta de uma limpeza no quintal do Sr. Dorivaldo, que quer plantar uma árvore. A criançada vai se divertir e aprender com as confusões desses vizinhos. O Shopping Norte Sul Plaza fica na Avenida Ernesto Geisel, 2.300, Jockey Club.

Troca de Figurinhas – Copa do Mundo

No sábado, das 14h às 20h, haverá a abertura do Ponto de Troca do Bosque dos Ipês, onde colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo podem interagir, fazer trocas entre si e também com o Shopping Bosque dos Ipês, que tem 1.000 figurinhas para essa finalidade. A cada cinco trocas, o colecionador ganha uma figurinha de bônus. O limite diário de troca de figurinhas é de 50 por pessoa. O ponto fica no primeiro piso, em frente da Saraiva, e o Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Peça teatral ‘#Juntos’

A peça “#Juntos” tem sua segunda e última apresentação, às 20h, no Teatro Glauce Rocha na UFMS, em Campo Grande. A produção, que conta com o apoio da Fundação Sicredi por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, percorre o Brasil a partir do RS e já passou também por Santa Catarina, Paraná e São Paulo, desembarcando agora no Centro- -Oeste brasileiro. Com texto da dramaturga Dedé Ribeiro e direção do premiado Daniel Colin, o espetáculo aborda, de forma descontraída, as questões da transição do jovem para a vida adulta, em suas amplas mudanças e decisões. A apresentação é gratuita e aberta ao público.

Banda Seven – Old Sheep

A Banda Seven também se apresenta na Old Sheep Steak Bar, com muito rock a partir das 19h. A Old Sheep fica na Avenida Ministro João Arinos, 527, bairro Tiradentes.

Festa do Ovo

No sábado, a programação da Festa do Ovo de Terenos começa às 14h, com gincana no Parque Isaac Cardoso Filho. À noite, às 19h30, haverá apresentação cultural de waikidô, da Associação Nipo-Brasileira de Campo Grande; às 20, show da dupla Alex & Yvan, e às 22h30 show com Breno Reis e Marco Viola, encerrando a festa.

Show Zezé Di Camargo e Luciano

Sábado tem show de Zezé Di Camargo e Luciano, das 19h às 5h. Os irmãos vêm à Capital para a turnê de 30 anos, onde apresentarão os maiores sucessos que marcaram a carreira nessas três décadas, assim como os novos trabalhos. O show será no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês, e os ingressos ainda podem ser adquiridos por meio do link: https://www.guichelive.com.br/ zeze-di-camargo-e-luciano-30- -anos_17103.

Show Paulo Ricardo

Na noite de sábado será realizado show com o cantor Paulo Ricardo, em comemoração ao Dia Municipal do Flashback, na concha acústica da Praça do Rádio, das 19h às 23h. Antes do cantor, também deve se apresentar o DJ JB Vianna, nome bastante conhecido nos bailes de flashback da Capital. A Praça do Rádio fica na Avenida Afonso Pena, entre as ruas Padre João Crippa e Pedro Celestino.

‘Para de Mula’

No sábado (24), o humorista Wagner Jean, o “Corumbá da Popular”, como também é conhecido, se apresenta no teatro do Colégio Dom Bosco, às 20h, com a estreia do seu show solo de comédia stand- -up, “Para de Mula”. Os ingressos custam a partir de R$ 25 (meia-entrada) e podem ser adquiridos por meio do site https://realizashows.com.br. O teatro Dom Bosco fica na Avenida Mato Grosso, 225, Centro.

Domingo

Missa no Bosque

Domingo tem missa às 11h em parceria com a Paróquia Senhor do Bonfim da Capital, no espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês. O shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Fernando Morreu – Old Sheep

No domingo é a vez de Fernando Morreu se apresentar na Old Sheep Steak Bar, com muito country-rock a partir das 12h30. A Old Sheep fica na Avenida Ministro João Arinos, 527, bairro Tiradentes.

Sesc no Bosque – música: Gideão

Nascido em São Paulo, Gideão, que escolheu Campo Grande para lançamento de seu primeiro CD, traz influências musicais que passam por nomes como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Almir Guineto e Dona Ivone. O sambista se apresenta na Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês, das 12h às 14h.

Troca de Figurinhas – Copa do Mundo

No domingo, das 14h às 20h, haverá a troca de figurinhas no Ponto de Troca do Bosque dos Ipês, onde colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo podem interagir, fazer trocas entre si e também com o Shopping Bosque dos Ipês, que tem 1.000 figurinhas para essa finalidade. A cada cinco trocas, o colecionador ganha uma figurinha de bônus. O limite diário de troca de figurinhas é de 50 por pessoa. O ponto fica no primeiro piso, em frente da Saraiva, e o Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Sesc Norte Sul – Varietê do Lima

No Espaço Sesc no Shopping Norte Sul Plaza, às 15h, o grupo Flor e Espinho, com a peça “Varietê do Lima”, um compilado de cenas curtas em que um palhaço com muita interação com a plateia se utiliza de elementos circenses, tais como malabarismo e equilibrismo, para construir sua ligação com as pessoas, buscando estabelecer momentos de alegria para todos os públicos.

Sarau no Parque

Mais uma edição do Festival Sarau Cidadania e Cultura no Parque será realizada, desta vez na região do Aero Rancho. O evento, indicado para público de todas as idades, reúne artistas de Campo Grande e do interior do Estado. Na programação estão confirmadas as presenças da Orquestra Guarani, de Caarapó; da Cia. Anastadance, do município de Anastácio, do grupo que é vice-campeão na Seletiva Online para a Copa do Mundo da Dança que acontecerá no México, em 2023; de Rollemberg, que irá cantar e performar seu próximo lançamento “Sagacidade”, trabalho que ainda não saiu nas plataformas de música.

O evento terá, ainda, o Grupo Raízes do Samba; a cantora de sertanejo Thauanne Castro; Caco Nogueira; Jool Azul; a banda de rock Little Suzie; Alexie Silveira; Patrícia Rodriguesi; Palhaço Gabinete; Senta que o Leão é Manso (Teatro/UCDB); Lucas Cabral – Rockdance – Cultura Hip-Hop; Matheus Cardoso (grafite). Além de muitos estandes com moda e economia criativa.

O sarau começa às 16h e vai até as 20h, com entrada gratuita, na Praça Jardim das Hortências, na Avenida Arquiteto Vilanova Artigas, esquina com as ruas Gérbera e Prímula.

Som da Concha

A Concha Acústica Helena Meirelles recebe no domingo, a partir das 18h, pelo projeto Som da Concha, a materialização da JAM virtual “Encontros de Quarentena”, que vem movimentando a cena musical do Estado desde a eclosão da pandemia do COVID-19, num show que prestigia canções sul-mato-grossenses, agora para além dos palcos virtuais, com o vigor do vivo e em conjunto. Leca Harper (violão/ voz), Adilson Big Fernandes (guitarra/voz), Leonardo Reis (baixo), Alex Cavalheri (teclados) e Marcelo Ferreira (bateria) recebem no palco os grandes artistas da nossa música: Gilson Espíndola, Karina Marques e Wille Bruno, revisitando e cantando o som do MS.

Além do “Encontros”, também haverá o novo show do cantor e compositor Matu Miranda, “Matutando Ventania”, acompanhado de músicos virtuosos da cena de MS. Com composições e releituras ligadas à poética do vento e à contemplação da nossa natureza, traz inovação sonora, em uma linguagem de canção brasileira misturada com jazz, forró, pop, blues e música regional. Um show simultaneamente empolgante e profundo. A Concha Acústica Helena Meirelles fica no Parque das Nações Indígenas. A entrada é gratuita.

Divina Comedy – In memoriam

Também no domingo será realizada a edição de setembro do show de stand-up Divina Comedy, desta vez fazendo uma homenagem póstuma ao comediante Anderson Barão, com vários humoristas locais, na Divina Choperia. A Divina Choperia fica na Rua 7 de Setembro, 2.397, Centro.

