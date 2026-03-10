Fumacê passa pelos bairros Nova Lima e Noroeste nesta terça-feira

Aplicação contra o Aedes aegypti ocorre das 16h às 22h e pode ser adiada em caso de chuva

O combate ao mosquito Aedes aegypti será reforçado nesta terça-feira (10) nos bairros Nova Lima e Noroeste, em Campo Grande. A aplicação do inseticida será feita das 16h às 22h.

Confira as ruas atendidas:

As equipes da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), por meio da Gerência de Controle de Endemias Vetoriais, irão percorrer as ruas das duas regiões com o chamado fumacê.

A orientação é que moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, para que o inseticida alcance áreas internas onde o mosquito costuma se abrigar.

O serviço pode ser adiado ou cancelado caso haja chuva, ventos fortes ou neblina, condições que dificultam a aplicação.

