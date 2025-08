Empresários de Campo Grande esperam alta nas vendas do Dia dos Pais

Pesquisa da ACICG mostra otimismo do comércio e aposta em promoções para atrair consumidores

Os lojistas de Campo Grande estão confiantes com a chegada do Dia dos Pais. Uma pesquisa da Associação Comercial e Industrial (ACICG) aponta que mais de 93% dos empresários esperam vender igual ou mais do que no ano passado, com muitos apostando em crescimento de até 20%.

Para 31,1% dos entrevistados, as vendas devem subir até 20%. Outros 23,3% esperam um aumento mais tímido, de até 10%, e uma parcela menor acredita em crescimento expressivo, 13,6% projetam alta de até 40%. Apenas 6,8% estão pessimistas e esperam desempenho inferior ao de 2024.

O valor médio das compras também foi estimado pelos comerciantes. Quase metade (46,6%) acredita que o consumidor deve gastar entre R$ 101 e R$ 200 com presentes. Para 24,2%, o ticket deve ficar entre R$ 51 e R$ 100, e 20,4% apostam em valores acima de R$ 200.

Para atrair os clientes, oito em cada dez empresários devem lançar promoções, descontos ou condições facilitadas de pagamento. Segundo a ACICG, os itens mais buscados para a data devem ser roupas, calçados, perfumes, eletrônicos, relógios, carteiras, produtos para churrasco e bebidas.

A pesquisa também mediu a relevância do Dia dos Pais para o comércio. Para 44,7% dos entrevistados, a data só perde em importância para o Natal. Já 39,8% a colocam em segundo lugar no ranking de datas mais fortes do varejo.

O levantamento ouviu 103 empresários de diferentes setores da Capital, incluindo vestuário, calçados, perfumaria, eletrônicos e serviços.

