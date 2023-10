Campo Grande recebe a abertura da Nascar Brasil em 2024

No início desta semana, a organização da Nascar Brasil anunciou que a abertura do campeonato da temporada de 2024 será em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O campeonato terá oito etapas em diferentes autódromos com traçados diferentes.

Além da etapa Campo Grande, que será realizada no Autódromo Orlando Moura, no dia 17 de março, a categoria terá inédita prova de duração #100miles, na sexta etapa, programada para o dia 1º de setembro, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR). Das oito corridas programadas, pela primeira vez no país teremos a tradicional Corrida Noturna (#NightChallenge), que é uma das maiores atrações do calendário. O evento vai acontecer na 13ª etapa, em Londrina (PR), no dia 11 de maio. E todas as disputas serão realizadas em conjunto com a Copa Truck.

Fórmula Truck em conjunto com a Nascar Brasil

A temporada de 2024 promete muita emoção em Mato Grosso do Sul. Além da Fórmula Truck em 2024, as corridas serão em conjunto com a etapa da Nascar Brasil. A organização do evento, promete trazer novos ares de atratividade e muita velocidade com os amantes da velocidade que acompanham ambas categorias.

Confira abaixo o calendário prévio de datas e locais da temporada da Nascar Brasil de 2024:

Etapa 1 – 17 de Março – Campo Grande (MS)

Etapa 2 – 14 de Abril – Goiânia (GO)

Etapa 3 – 11 de Maio – Londrina (PR) #nightchallenge

Etapa 4 – 16 de Junho – a definir

Etapa 5 – 04 de Agosto – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 6 – 01 de Setembro – Cascavel (PR) #100miles

Etapa 7 – 13 de outubro – Rio Grande do Sul

Etapa 8 – 17 de Novembro – Goiânia (GO) #ovaltrack

