Campeonato Sul-Mato-Grossense série B começa neste domingo

Começa neste domingo (15), o Campeonato Estadual Série B. A competição que tem os dois clubes mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, Corumbaense e Águia Negra, garante o acesso do campeão e o vice à primeira divisão do Estadual para 2024.

Segundo a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), a competição contará com sete equipes, jogando entre si em turno único. Os primeiros quatro bem colocados, avançam para as fases de mata-mata até a final do campeonato, marcado para o dia 10 de dezembro.

De acordo com a federação, os jogos serão nos domingos: São Gabriel x Portuguesa no estádio André Borges, em Coxim, as 10h; Náutico x Corumbaense no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, às 15h; e Águia Negra x Misto, no Ninho da Águia, em Rio Brilhante, às 17h.

As partidas de Coxim e Rio Brilhante serão realizados com portões fechados por falta de laudos. O time do União ABC, está de folga nesta primeira rodada.

