Comércios e agências bancárias funcionam normalmente hoje

Após dois feriados seguidos, aniversário de divisão do Estado e da Nossa Senhora de Aparecida, alguns serviços retornam ao normal hoje (13). Outros, só voltam a funcionar a partir de segunda-feira (16). Confira abaixo o que estará aberto hoje.

Comércio

Funciona normalmente a partir de hoje.

Shoppings

Bosque dos Ipês, Campo Grande e Norte Sul Plaza terão expediente normal (10 às 22h para todas as lojas, praça de alimentação e lazer).

Supermercado:

Abre normalmente, seguindo os horários do setor comercial.

Delegacias

Funcional normalmente, principalmente as quatro delegacias de atendimento 24h: 4º DP (Distrito de Polícia Civíl), Deam (Delegacia Especializada ao Atendimento a Mulher), Depac Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro), Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e Centro Especializado de Polícia Integrada).

Feira Central

Funciona normalmente.

Postos de saúde

As seis UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) em Campo Grande abrem normalmente. Elas estão localizadas nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha ll, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica. Já os quatro Centros Regionais da Capital funcionarão normalmente, 24h. Coophavilla ll, na Rua da Península; Aero Rancho, na Avenida Rachel de Queiroz; Tiradentes, na Avenida José Nogueira Vieira, 253; e Nova Bahia, localizado na Avenida Nosso Senhor do Bonfim, 44.

Já a UBS (Unidade Básica de Saúde) 26 de Agosto e Dona Neta e USF (Unidade Básica da Família) Moreninhas estão de plantão hoje, das 7h às 17h.

Mercadão Municipal

Funcionamento em expediente normal.

Transporte Público

Todas as linhas estão operando normalmente. A frota de ônibus será reduzida, assim como ocorre nos finais de semana.

Bancos/ Loterias

Os serviços bancários e as casas lotéricas funcionam normalmente. Já no sábado (14) e no domingo (15), os bancos estarão fechados e serviços de autoatendimento estarão disponíveis somente em serviços on-line, para pagamento de contas e transferências. Caso tenha alguma conta vencida, pague ainda hoje, para não ter cobrança de multa.

Correios

O serviço de atendimento será retomado hoje. Já na parte eletrônica, como a central telefônica ou site, funciona 24 horas por dia.

Agência de INSS

As agências continuam fechadas e só abrem na segunda-feira (16).

Hemosul

Volta ao funcionamento hoje e amanhã expediente reduzido, das 7h às 12h.

