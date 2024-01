MS tem previsão de chuvas intensas e tempestades com queda de granizo para este fim de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para chuvas intensas e tempestades que devem atingir 11 estados brasileiros neste sábado (20). Em Mato Grosso do Sul, a região sul do estado está entre as áreas que podem ser impactadas. Ele utiliza três tipos de alerta: amarelo – perigo potencial; laranja – perigo; e vermelho – grande perigo.

O alerta laranja, classificado como de “perigo”, indica a possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Esses eventos climáticos podem acarretar riscos como corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O período de atenção se estende do dia 20/01/2024 às 09h51min até o dia 21/01/2024 às 10h00min. Diante dessa previsão, o Inmet emitiu instruções para a população, incluindo evitar abrigar-se debaixo de árvores, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia se possível, e manter contato com órgãos como a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) para obter informações adicionais.

Além de Mato Grosso do Sul, os estados que deverão ser atingidos por essas condições climáticas adversas são Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia e Pará. Os alertas visam garantir a segurança da população diante dos fenômenos meteorológicos previstos.

Com informações do Cemnte e Inmet.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: