Campeonato Estadual de Muay Thai acontece nesse sábado em Dourados

A 19º edição do Campeonato Estadual de Muay Thai, irá ocorrer amanhã (9), em Dourados, município que fica a 228 quilômetros de Campo Grande. O evento irá ocorrer no Ginásio Municipal.

Serão 23 equipes disputando em três categorias: Cadete (14 e 15 anos), Júnior (16 e 17 anos) e Adulto 18 a 35 anos). A pesagem dos atletas acontecerá pela manhã, a partir das 8h e a abertura oficial acontecerá às 14h. Já as finais acontecem à noite, a partir das 19h.

“O evento é aberto ao público e está organizado para receber os atletas, que estão vindo de várias cidades do Estado”, avisa o diretor-presidente da Funed, Luís Arthur Spinola Castilho.

Atletas das cidades de Chapadão do Sul, Campo Grande, Bataguassu, Ponta Porã, Anaurilândia, Corumbá, Dourados, Fátima do sul, Bataiporã, Selvíria, Aparecida do Taboado, Caarapó, Ladário, Bonito, Eldorado e Camapuã estarão participando do campeonato.

Serão premiados os atletas com medalhas de ouro, prata e bronze e as melhores equipes com troféus de primeiro, segundo e terceiro colocado.

O Ginásio Municipal de Dourados, fica localizado na Rua Monte Alegre, 3.553, Jardim Paulista. A entrada é gratuita.

Com informações de Prefeitura de Dourados

