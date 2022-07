Festival Varilux de Cinema exibe o filme “Contratempos” hoje em Corumbá

Nesse mês, o MUHPAN (Museu de História do Pantanal) abre suas portas para o Festival Varilux de Cinema, o maior festival de filmes franceses fora da França e que já está em sua décima terceira edição.

Com o intuito de formar novas plateias, o Festival organiza sessões de democratização nos SESC e em salas culturais e a exibição da mostra incluirá Corumbá, garantindo 04 sessões com filmes inéditos.

Cronograma de exibição:

8 de Julho às 15h – Contratempos , 1h28 – Classificação: 14 anos

Sinopse: Julie luta sozinha para criar seus dois filhos no subúrbio e manter seu emprego em Paris. Quando ela finalmente consegue uma entrevista para um cargo correspondente às suas aspirações, uma greve geral eclode, paralisando o transporte. Ela então embarcará em uma corrida frenética para salvar seu emprego e sua família.

MUHPAN (Museu de História do Pantanal) – Entrada pela Ladeira José Bonifácio, 68

15 de Julho às 15h – Peter Von Kant , 1h26 – Classificação: 16 anos

Sinopse: Peter von Kant é um diretor de cinema de sucesso e mora com seu assistente Karl, a quem gosta de maltratar e humilhar. Sidonie, uma grande atriz que foi sua musa por muitos anos, o apresenta a Amir, um belo e modesto jovem. Peter se apaixona por Amir e se oferece para dividir seu apartamento com ele e ajudá-lo a entrar na indústria cinematográfica. O plano funciona, mas assim que ganha fama, Amir termina com Peter, deixando-o sozinho para enfrentar seus demônios.

22 de Julho às 15h -King meu melhor amigo , 1h45 – Classificação: Livre.

Sinopse: King, um filhote de leão traficado, foge do aeroporto e encontra abrigo na casa de Inès e Alex, de 12 e 15 anos. Os irmãos bolam um plano maluco: levar King de volta para casa, na África.

Com informações de Prefeitura de Corumbá

Veja também: Moradora de Nova Andradina cai em golpe de proposta de emprego e perde mais de R$ 3 mil

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.